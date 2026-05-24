Netanyahu’dan İran’a yapay zekalı gönderme! “Asla nükleer silaha sahip olmayacak."

Trump ve Netanyahu'nun ABD ve İsrail bayrakları önünde yer aldığı resmin arka planında, üstte uçan savaş jetleri, altta komuta merkezi ve Orta Doğu haritası yer aldı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya yakın olunduğuna ilişkin açıklamalar yapılırken Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti. İsrailli kaynaklar görüşmede, Netanyahu'nun Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmesi konusundaki çekincelerini ifade ettiği ve İsrail'in "herhangi bir tehdide karşı tüm alanlarda hareket özgürlüğüne sahip olması" konusunda iki liderin ortak görüşe sahip olduğu iddia edilmişti. Trump'ın İran'ın nükleer programını sonlandırmaması ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmemesi durumunda anlaşmaya onay vermeyeceğini söylediği ileri sürülmüştü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!