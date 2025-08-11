Netanyahu’dan skandal açıklama: Savaşı bitirmenin en iyi yolu işgal

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal planının 'savaşı bitirmenin en iyi yolu' olduğunu söyledi. "Yeni Gazze harekatı planını oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı bekliyoruz" diyen Netanyahu'nun beş koşulu şunlar;

Hamas'ın silah bırakması,

Hamas'ın rehineleri teslim etmesi,

Gazze Şeridi'nin silahlardan arındırılması,

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "güvenlik kontrolünün üstünlüğünü ele geçirmesi"

Hamas ya da Filistin Otoritesi haricindeki bir "alternatif sivil yönetimin" kurulması.

BMGK ÜYESİ 5 ÜLKE İŞGALE KARŞI ÇIKTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Gazze oturumu öncesi Slovenya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, İngiltere, Danimarka, Fransa, Yunanistan ve kendi ülkesi adına ortak açıklama yaptı. "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını daha da genişletmeye yönelik" kararının kınandığı açıklamada, uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini barındıran bu kararın, İsrail tarafından derhal geri çekilmesi ve uygulanmaması çağrısında bulunuldu.