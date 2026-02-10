Netanyahu’dan Trump görüşmesi öncesi İran mesajı: “Prensiplerimizi ileteceğim”

Tel Aviv'den ayrılmadan önce basına konuşan Netanyahu, Trump ile yapacağı görüşmede İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin İsrail'in görüş ve prensiplerini doğrudan ileteceğini söyledi. İran'ın nükleer programı ve bölgesel politikalarının masada olacağını belirten Netanyahu, bu prensiplerin yalnızca İsrail için değil, "barış ve güvenlik isteyen herkes" için önemli olduğunu savundu.

GAZZE VE BÖLGESEL GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

Netanyahu, Beyaz Saray'daki görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki son gelişmelerin de ele alınacağını kaydetti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun ABD yönetimini İran'ın balistik füze programının da müzakerelerde sınırlandırılması konusunda ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

TRUMP İLE YEDİNCİ BULUŞMA

ABD ziyareti sırasında Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin başkanlık dönemi boyunca yedinci buluşmaları olacağını belirten Netanyahu, bunun iki lider arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyduğunu ileri sürdü.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de Netanyahu'ya eşlik edeceği ziyarette, İran'ın balistik füze kapasitesini yeniden artırdığına dair istihbaratın Trump'a sunulacağı belirtildi.

İsrail'in, "İran ile yapılacak sınırlı bir anlaşmanın oluşturabileceği tehditleri" ABD yönetimine aktarmaya çalışacağı kaydedildi.

ABD kaynakları, ABD'nin İran'a saldırı gerçekleştirmesini İsrail'in tercih ettiğini ve Netanyahu'nun bu seçenek için de çalışacağını aktardı.