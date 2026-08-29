Netanyahu’dan Türkiye itirafı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonuna verdiği röportajda Türkiye ile olası çatışma ihtimalinden Suriye'deki gelişmelere ve Gazze'ye yönelik saldırılara kadar Tel Aviv yönetiminin bölgesel politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in güvenliği için askeri kapasitesini sürekli geliştirmesi gerektiğini savundu. Öte yandan ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker ise Türkiye'nin NATO için önemli rolüne işaret ederek "Gemiler, mühimmat ve ihtiyaç duyulan şeyleri üretebilen çok yetkin ve önemli bir savunma sanayiine sahipler. Türkiye harika bir müttefik" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör