Netanyahu’dan Türkiye’yi hedef alan kirli oyun
SON dönemde İsrail basınında yer alan haberlerde Türkiye'yi hedef alan açıklamaların güvenlik kaygılarından çok siyasi hesaplarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere muhalefet liderleri yaklaşan seçimler öncesinde iç siyasi hesaplarla yeni bir dış tehdit söylemi oluşturmaya çalışıyor. Özellikle Türkiye'yi hedef alıyorlar. İsrail'in Haaretz gazetesi, seçim öncesinde Netanyahu'nun Türkiye'yi İsrail'in yeni düşmanı olarak göstermeye çalıştığını kaydetti. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını engellemek amacıyla son günlerde yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğu ve Türkiye'yi İsrail, Ortadoğu, Avrupa ve ABD açısından başlıca stratejik tehdit olarak göstermeye çalıştığı kaydedildi.