Netanyahu’dan ümidi kesen İsrailliler, Başkan Erdoğan’dan yardım istedi

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız olarak sürerken, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Sık sık İsrail'de protesto düzenleyip seslerini duyurmaya çalışan İsrailli esirlerin aileleri, Başkan Erdoğan'a devreye girmesi için bir mektup yazdı.

"İNSANİ BİR MÜDAHALEDE BULUNMANIZI İSTİYORUZ"

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

Ekselansları,

7 Ekim'de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beridir çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlı ebeveynlerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.



Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz.

"Korkunç bir acı altındayız, sizden insani bir istekte bulunuyoruz"

Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından haberimiz yok. Korkunç bir acı altındayız. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Her geçen saat rehinelerin durumunun kötüleştiğinden endişeleniyoruz.



Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz.