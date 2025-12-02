Netanyahu’nun af talebi kabul edilecek mi? Herzog’un önünde 3 olası seçenek var
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebine ilişkin vereceği yanıt konusunda üç karmaşık senaryoyla karşı karşıya ve hangisini seçerse seçsin ülkedeki tüm tarafları memnun etmesi mümkün görünmüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan Başbakan Binyamin Netanyahu için af isterken İsrail Başbakanı da hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 sayfadan oluşan resmi af talebinde bulundu. Bu durum, ülkedeki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirdi.
Hakkında yolsuzluk davaları bulunan 76 yaşındaki Netanyahu, yargılamanın başlangıcından bu yana suçunu kabul etmeyi reddediyor.
İsrail yasaları ise Cumhurbaşkanının, bir savunma olmadan af yetkisini kullanmasına izin vermiyor.
Netanyahu'nun af talebi, öne çekilmediği takdirde ekim ayında sandığa gidilmesi planlanan seçim yılına girilen bir zamanda hassas bir döneme denk geliyor.
NETANYAHU'NUN AF TALEBİ SİYASİ KAYGILAR TAŞIYOR
İsrailli analist Benny Aşkenazi, Israel Hayom gazetesinde yazdığı yazıda, Netanyahu'nun yaptığı af talebinin açıkça siyasi kaygılar taşıdığını belirtti.
Aşkenazi, "Netanyahu, affın onaylanma ihtimalinin düşük olduğunu biliyor. Ancak bu hamle, kamuoyundaki tartışmayı, şu anda siyasi bir engel olan Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısından af talebine kaydırıyor. Bu hamle, Netanyahu'ya seçim kampanyasında büyük avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Af talebinin onaylanması halinde bunun Netanyahu için büyük bir başarı olacağını kaydeden Aşkenazi, talebin reddedilmesi halinde ise Netanyahu'nun suçlamaların asılsız olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın af vermeyi reddettiğini ileri sürme imkânı bulacağını vurguladı.
AF TALEBİNİN REDDEDİLMESİ
Aşkenazi'ye göre, Herzog için en kısa yol, muhalefetin Netanyahu'nun af karşılığında suçunu kabul etmesini ve siyasi hayattan çekilmesini talep ettiği tutum doğrultusunda talebi reddetmek.
Aşkenazi, "Bu senaryo muhalefeti tatmin etse de Netanyahu'nun Likud partisini ve müttefiklerini kızdırabilir, ülke içindeki gerilimi artırabilir." ifadesini kullandı.