Netanyahu’nun af talebi kabul edilecek mi? Herzog’un önünde 3 olası seçenek var

Netanyahu'nun af talebi, öne çekilmediği takdirde ekim ayında sandığa gidilmesi planlanan seçim yılına girilen bir zamanda hassas bir döneme denk geliyor.

İsrail yasaları ise Cumhurbaşkanının, bir savunma olmadan af yetkisini kullanmasına izin vermiyor.

ABD Başkanı Donald Trump , İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 'dan Başbakan Binyamin Netanyahu için af isterken İsrail Başbakanı da hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 sayfadan oluşan resmi af talebinde bulundu. Bu durum, ülkedeki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirdi.

NETANYAHU'NUN AF TALEBİ SİYASİ KAYGILAR TAŞIYOR

İsrailli analist Benny Aşkenazi, Israel Hayom gazetesinde yazdığı yazıda, Netanyahu'nun yaptığı af talebinin açıkça siyasi kaygılar taşıdığını belirtti.

Aşkenazi, "Netanyahu, affın onaylanma ihtimalinin düşük olduğunu biliyor. Ancak bu hamle, kamuoyundaki tartışmayı, şu anda siyasi bir engel olan Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısından af talebine kaydırıyor. Bu hamle, Netanyahu'ya seçim kampanyasında büyük avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Af talebinin onaylanması halinde bunun Netanyahu için büyük bir başarı olacağını kaydeden Aşkenazi, talebin reddedilmesi halinde ise Netanyahu'nun suçlamaların asılsız olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın af vermeyi reddettiğini ileri sürme imkânı bulacağını vurguladı.