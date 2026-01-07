Netanyahu’nun davasına bakan hakim kazada öldü

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, arazi dışında ilerleyen bir araç kontrolsüz şekilde otoyola çıktı ve Hakim Sagi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sagi'yi çok sayıda yara ile yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde hayati bulguya rastlanmadığı ve Sagi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Sagi'nin ölümünden derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Herzog, "Hakim Sagi son derece parlak, dürüst ve mesleki bilgisiyle öne çıkan bir hukukçuydu. Yargı sistemi bugün en seçkin evlatlarından ve liderlerinden birini kaybetti" ifadelerini kullandı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin de Sagi'nin vefatı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti. Levin, Sagi'nin görev süresi boyunca mahkemesini kamuoyunun güven duyduğu bir yapıya kavuşturduğunu ve mesleki otoritesiyle hem hukuk camiasında hem de kamuoyunda saygı kazandığını vurguladı.