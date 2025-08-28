Netanyahu’nun evinin önünde protesto: Esirleri eve getirin

İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu kıtlık ve soykırım aleyhinde herhangi bir talebin dile getirilmediği pankartlarda, "Savaşı bitirin ve tümünü eve getirin", "Gazze'nin işgal edilmesi tutulan sivil ve askerler için tehlikedir" ifadeleri yer aldı.