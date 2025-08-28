Netanyahu’nun evinin önünde protesto: Esirleri eve getirin
Siyonist lider Binyamin Netanyahu’nun evinin önünde gösteri düzenleyen İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan’dan Hamas ile anlaşmaya varılması talebinde bulundu.
İsrail Kanal 12 televizyonun haberine göre, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının serbest kalmasını sağlayacak anlaşmaya varmayı reddeden Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, evinin önünde protesto etti.
Eylemcilerden bazıları Gazze'de tutulan yakınlarının resimlerini taşırken, bazıları da taleplerini dile getirdikleri İngilizce ve İbranice pankartlar açtı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu kıtlık ve soykırım aleyhinde herhangi bir talebin dile getirilmediği pankartlarda, "Savaşı bitirin ve tümünü eve getirin", "Gazze'nin işgal edilmesi tutulan sivil ve askerler için tehlikedir" ifadeleri yer aldı.