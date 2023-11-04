Netanyahu’nun kan çağrısından sonra Tel Aviv’de endişelendiren görüntüler: İsrailliler silahlanıyor!

TEL AVİV'DE ENDİŞELENDİREN MANZARA

Tel Aviv'de yaşayanlar bisiklet sürerken, sahilde otururken, bebek arabasıyla dahi gezerken ve spor yaparken uzun uzun namlulu silahlar taşıyor. Bebeğini gezdiren bir babanın, sahilde oturan bir çiftin ve köpeğini gezdiren bir adamın "kendini güvende hissetmek" için taşıdığı silahlar bir yandan endişelendiriyor bir yandan halkın kendini savunma iç güdüsünü gösteriyor. Hükümet ise kontrollü silahlanmayı, açıklamalarıyla ve eylemleriyle teşvik ediyor. Özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Ekim'de yaptığı "Sivilleri silah kullanmaya teşvik ediyoruz" açıklamasından sonra İsrail'de günün her saatinde ve her sokakta uzun namlulu silah taşıyan siviller dikkat çekiyor.