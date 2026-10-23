Netanyahu'nun kanlı seçim planı devrede
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ile ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin Tahran'a yönelik geniş çaplı yeni bir askeri saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar bölgede tansiyonu tırmandırdı. ABD merkezli Axios sitesine göre İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca savaş uçağı, pazartesi günü İran sınırına kadar uçtu. Suriye ve Irak hava sahasını ihlal eden İsrail jetlerinin, İran'ı bir karşılık vermeye zorlamış olabileceği kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim öncesinde anketlerde oy oranı iyiye gitmiyor. Uzmanlara göre Netanyahu yine savaş başlatarak koltuğunu korumak istiyor.
Haber Girişi