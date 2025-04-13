Netanyahu’nun oğlu Macron’a hakaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıyabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Fransız lidere hakaret etti.

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 16:24

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ağır ifadeler kullandı. Macron'un Filistinlilerin bir devlete sahip olması yönündeki meşru haklarını desteklediklerini duyurduğu paylaşımını alıntılayan Yair, Macron'a "Canın cehenneme!" ifadesiyle hakaret etti. Yair, Fransa Cumhurbaşkanına hakaret ettiği paylaşımında, "Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet!" ifadesini de kullandı.

HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI Yair Netanyahu, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Yair, sosyal medya hesabından 2020'deki genel seçimlerin kampanya döneminde, muhalefet lideri Benny Gantz'ın, liderlik ettiği ittifaka mensup bir aktivist ile "uygunsuz ilişki içinde" olduğunu iddia etmişti. İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in söz konusu iddiası nedeniyle "hakaret ve iftira" suçundan yaklaşık 34 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl mart ayında oğlu Yair'in sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmişti.