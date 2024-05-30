Netanyahu’nun oğlundan alçak paylaşım! Sözde Kürdistan haritasıyla Türkiye’yi hedef aldı

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarlarsa on binlerce masum sivil katledildi. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlenirken, katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve yönetimi skandal sözlerle Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.