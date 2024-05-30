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Giriş Tarihi: 30.5.2024 21:45 Son Güncelleme: 30.5.2024 21:47

Netanyahu'nun oğlundan alçak paylaşım! Sözde Kürdistan haritasıyla Türkiye'yi hedef aldı

Netanyahu yönetimindeki katil İsrail, Gazze'de masum sivilleri katlederken eli kanlı başbakanın oğlu Yair Netanyahu alçak bir paylaşımla Türkiye'yi hedef aldı. Oğul Netanyahu, ülkesinin Filistin'de uyguladığı insanlık dışı vahşeti görmezden gelerek Türkiye'yi "soykırım yapmakla" suçladı.

Netanyahu’nun oğlundan alçak paylaşım! Sözde Kürdistan haritasıyla Türkiye’yi hedef aldı

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarlarsa on binlerce masum sivil katledildi. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlenirken, katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve yönetimi skandal sözlerle Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

OĞUL NETANYAHU'DAN SKANDAL HARİTA PAYLAŞIMI

Bu kez Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın hayali haritasını paylaştı. Instagram hesabından Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair Netanyahu, Türkiye'yi 'soykırım yapmakla' suçladı.

ABD'DE LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Geçtiğimiz yılın başlarında ABD'ye taşınan Yair Netanyahu, Miami Beach'teki lüks hayatının tadını çıkarıyor. Yasalarına göre seferberlik kapsamında olan Netanyahu'nun ülkesine dönmemesi, İsrail kamuoyunda tepki ile karşılanıyor.

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Netanyahu'nun oğlundan alçak paylaşım! Sözde Kürdistan haritasıyla Türkiye'yi hedef aldı
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