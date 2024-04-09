Netanyahu’nun Refah planına peş peşe çağrı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah, dün ortak açıklama yaparak Gazze'de acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak şiddet, terör ve savaşın barış getiremeyeceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca barışın iki devletli çözümle sağlanacağı ifade edilip "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulunan BM Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı Kararının derhal ve koşulsuz olarak uygulanması çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.

Netanyahu bu açıklama sonrasında "Bugün Kahire'deki görüşmelere ilişkin ayrıntılı bir rapor aldım. Başta tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmek olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için sürekli çalışıyoruz. Bu zafer Refah'a girmeyi ve oradaki terörist taburlarını ortadan kaldırmayı gerektirir. Bu olacak; tarih belirlendi" dedi.