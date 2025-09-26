Netanyahu’nun tehdidine Irak’tan sert tepki! “Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır”

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı "Irak'taki milis grupların liderlerini ortadan kaldırma" tehdidine tepki gösterdi. Hüseyin yaptığı açıklamada, “Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır" dedi.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre Hüseyin, Netanyahu'nun açıklamalarına işaret ederek, Bağdat'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan her türlü tehdidi reddettiklerini belirtti.

