Netanyahu’nun Trump’a İran’a yeniden saldırı için planlar sunacağı iddia edildi!

NBC News'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, İran 'ın füze programını genişletmesi ve haziranda saldırıya uğrayan nükleer tesislerini yeniden inşa etmesinden kaygılandığı aktarıldı. İran'ın balistik füze üretim tesislerini yeniden inşa etme ve hasar görmüş hava savunma sistemlerini onarma çabasının İsrail için öncelikli tehdit olarak görüldüğü belirtildi. Tel Aviv yönetiminin Tahran'ın balistik füze programını genişletmesinden duyulan endişe nedeniyle Trump'a İran'a yeniden saldırı düzenlemek için planlar sunma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Kaynaklar, bu planların İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Florida'da ay sonunda yapması beklenen görüşmede, ABD Başkanı Trump'a İran'ın balistik füze programının hızlı müdahaleyi gerektiren bir tehdit olduğunu ve bu tehdidin sadece İsrail değil, ABD'nin de çıkarlarının bulunduğu tüm bölgeyi tehlikeye attığını anlatacağını aktardı. Bu kapsamda, Netanyahu'nun Trump'a İran'a yeni bir saldırı için ABD'nin doğrudan katılacağı ya da destek sağlayacağı seçeneklerle gideceği ve ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. Buna karşın, Tel Aviv yönetiminin, Tahran'ın müzakerelere yeniden başlama arzusunu açıklamış olmasının Trump'ı yeniden saldırılara ikna etmek konusunda engel teşkil edeceği endişesinde olduğuna işaret edildi.

Habere göre, İsrail'in haziranda İran'a yönelik saldırılar öncesinde ABD'ye dört saldırı planı sunduğunu iddia eden bir kaynak, Oval Ofis'te sunulan planların İsrail'in tek başına saldırısı, İsrail saldırısına ABD'nin sınırlı desteği, ABD-İsrail ortak saldırısı ve ABD'nin tek başına saldırı düzenlemesi seçeneklerini içerdiğini ve Trump'ın "ortak operasyona" karar verdiğini ileri sürdü. Netanyahu'nun Trump'a yine benzer seçenekler sunabileceği iddia edildi.