Netanyahu’nun Türkiye korkusu

Soykırımcı İsrail'de Türkiye paniği her geçen gün artıyor. İngiltere merkezli Reuters ajansında yayınlanan analizde Ankara'nın Gazze ateşkesinde üstlendiği etkili role dikkat çekildi. Türkiye'nin Hamas'ı masaya oturttuğuna vurgu yapılan analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu satrancındaki önemini daha da güçlendirdiği belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Knesset'teki konuşmasında "Eski düşmanlarımız yeni formlarda karşımızda" dedi. Uzmanlara göre Gazze Kasabı Netanyahu, Türkiye'yi kastetti. İsrail basınında da Netanyahu hükümetindeki Türkiye paniği manşetlerden düşmüyor:

OSMANLI İZLERİ DURUYOR

● Maariv gazetesinde yer alan haberde "Ankara'nın Gazze sürecinin parçası olması, İsrail açısından kaygı yaratıyor" ifadelerine yer verildi. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekildi. Haberde, İsrail ve Filistin'in bulunduğu bölgenin 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetildiği hatırlatıldı ve bölgede Türk izlerinin varlığı vurgulandı.

AZERBAYCAN ASKERİ

● Hayom gazetesi Türkiye'nin bundan sonra Gazze'de oynayacağı role dikkat çekti ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'nin Gazze'deki varlığına karşı çıktığını ve bunun Tel Aviv için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladığını yazdı.

● Jerusalem Post gazetesi de Türk bayraklarıyla Gazze'de yürütülen çalışmaları ele aldı ve Türkiye'nin Gazze'nin yeniden yapılanma sürecine fiilen dahil olduğunun ve bölgesel etkinliğini artırdığının ilk işareti olduğunu vurguladı.

● Öte yandan, Trump'ın Gazze'de görev yapacak istikrar gücünü belirleme çalışmalarına başladığı iddia edildi. Haaretz'e göre, Trump bu görev için Azerbaycan'ı değerlendirdi.

İTİRAF: BM GAZZE'DE ÖLDÜ

BM Özel Raportörü Michael Fakhri'den itiraf gibi açıklama geldi: "Birleşmiş Milletler sadece başarısız olmadı, BM Gazze'de öldü." Gazze'de incelemelerde bulunan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ise Zahira isimli Filistinli kadınla diyaloğunu paylaştı. Evi İsrail saldırılarında yerle bir edilen Zahira'nın "Özür dileriz size çay ikram edemedik" sözlerine Fletcher'ın verdiği "Biz özür dileriz, sizi koruyamadık" sözleri de yaşananları özetledi.

13 ŞEHİT DAHA

Ateşkese rağmen İsrail öldürmeye devam ediyor. Son 24 saat içinde İsrail, 13 Filistinliyi daha şehit etti. New York Times gazetesine göre ise ABD yönetimi, Netanyahu'nun her an ateşkesi tamamen bozabileceğinden endişe ediyor.