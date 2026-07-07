Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: “Ben olsam satmam”
İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu’nun Türkiye korkusu, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doruk noktasına ulaştı. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiden ötürü rahatsızlığını günlerce dile getiren Netanyahu, Trump’ın F-35 ile ilgili verdiği mesajların ardından endişesini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan ve soruları yanıtlayan iki lider başta F-35'ler olmak üzere önemli mesajlar verdi.
"F-35 ve KAAN savaş uçaklarının motorlarının teslimi konusunda görüşmeden bir sonuç bekleyebilir miyiz?" sorusunu Başkan Erdoğan, şöyle yanıtladı:
"İKİ LİDERDEN F-35 MESAJI"
"Başkan Erdoğan heyetler arası yapılacak görüşme öncesi gerçekleştirilen toplantıda, Trump'ın verdiği F-35 uçağı sözüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bizler bunu ABD ile daha önce de konuştuk.