Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: “Ben olsam satmam”

İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu’nun Türkiye korkusu, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doruk noktasına ulaştı. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiden ötürü rahatsızlığını günlerce dile getiren Netanyahu, Trump’ın F-35 ile ilgili verdiği mesajların ardından endişesini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım."

Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: Ben olsam satmam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan ve soruları yanıtlayan iki lider başta F-35'ler olmak üzere önemli mesajlar verdi.

Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: Ben olsam satmam

"F-35 ve KAAN savaş uçaklarının motorlarının teslimi konusunda görüşmeden bir sonuç bekleyebilir miyiz?" sorusunu Başkan Erdoğan, şöyle yanıtladı:

Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: Ben olsam satmam

"İKİ LİDERDEN F-35 MESAJI"

"Başkan Erdoğan heyetler arası yapılacak görüşme öncesi gerçekleştirilen toplantıda, Trump'ın verdiği F-35 uçağı sözüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil. Bizler bunu ABD ile daha önce de konuştuk.

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Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: Ben olsam satmam

Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda ayrıca sözü var. Liderler ile yapacağımız görüşmede daha önce aldığımız sözü, olumlu şekilde test edeceğimizi biliyorum. Trump her zaman sözünün arkasındadır. Zirveden hayırlı bir karar çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: Ben olsam satmam

F-35'ler konusunda ABD Başkanı Donald Trump ise "Bizim vereceğimiz bu karar önemli. Çok iyi bir ilişkimiz var. Buradaki insanlar da dahil olmak üzere herkes "Neden bunu yapmayalım ki?" diyor. Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye çoğu ülkeden daha sadık aynı zamanda. Evet, bu kesinlikle üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz bir konu. Ve şu anda dünyanın açık ara en iyi uçağı F-35. Bunu düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: Ben olsam satmam

"KATİLİN TÜRKİYE KORKUSU PİK YAPTI"

Erdoğan ve Trump arasındaki tarihi görüşmenin ardından katil Netanyahu'nun Türkiye korkusu doruk noktalara ulaştı. Netanyahu "Trump ile Türkiye'ye F-35 satışı hakkında birkaç kez konuştum ve bence, Başkan Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani ülkeye karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor." dedi.

Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: Ben olsam satmam

"BEN OLSAM SATMAZDIM"

Netanyahu ayrıca bu durumun Ortadoğu'da güç dengesini Türkiye lehine değiştireceğinden duyduğu tedirginliği de belirtti. Netanyahu "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım." ifadelerini kullandı.

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