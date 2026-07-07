Netanyahu’nun Türkiye korkusu pik yaptı: “Ben olsam satmam”

Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda ayrıca sözü var. Liderler ile yapacağımız görüşmede daha önce aldığımız sözü, olumlu şekilde test edeceğimizi biliyorum. Trump her zaman sözünün arkasındadır. Zirveden hayırlı bir karar çıkacağını düşünüyorum" dedi.

F-35'ler konusunda ABD Başkanı Donald Trump ise "Bizim vereceğimiz bu karar önemli. Çok iyi bir ilişkimiz var. Buradaki insanlar da dahil olmak üzere herkes "Neden bunu yapmayalım ki?" diyor. Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye çoğu ülkeden daha sadık aynı zamanda. Evet, bu kesinlikle üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz bir konu. Ve şu anda dünyanın açık ara en iyi uçağı F-35. Bunu düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.