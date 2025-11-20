Netanyahu’nun Türkiye’ye F-35 tedariki korkusu: “ABD’nin vereceğine inanmıyorum”

İsrail’in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, Türkiye’ye verilmesi gündemde olan F-35 korkusu sardı. Siyonist lider, konuya ilişkin verdiği röportajda ABD’nin F-35’leri Türkiye’ye vereceğine inanmadığını ifade ederken, F-35’lerin Türkiye’ye transferi durumunda tutumlarını daha da sertleştirecekleri tehdidinde bulundu.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 22:54 Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 23:14

Başbakan Netanyahu, Abu Ali Express isimli bir Telegram kanalına verdiği röportajda, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 satışı başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin konuştu. Netanyahu, "F-35 satışından önce bize sormadılar, ancak satış gerçekleştiğinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve emin oldum. Muhammed Bin Selman, (ABD Başkanı Donald Trump'tan) istediği her şeyi alamadı." dedi.

Suudi Arabistan'la normalleşmeye ilişkin 'temkinli bir iyimserlik' taşıdığını söyleyen Netanyahu, ancak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü. Riyad yönetiminin İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti'nin kurulmasını şart koştuğu basına yansıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ileride teslim edilmek üzere F-35'lerin yanı sıra 300 tankın satışını içeren anlaşmayı 19 Kasım'da onaylamıştı.