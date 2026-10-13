Netanyahu’nun Washington hesabı çöktü: Trump’tan beklediği desteği alamadı! ‘İsrail ABD’yi kaybetti’

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve İran konularındaki öfkesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sırt çevirdiğini, Tel Aviv'in seçim öncesi Beyaz Saray'dan beklediği destek çağrılarının da boşa çıktığını vurguladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan analize göre, Beyaz Saray'ın desteği, tam da en çok ihtiyaç duyduğu kritik seçimler öncesi bir dönemde Netanyahu'ya uzanmadı.

Netanyahu'nun dünyadan tecrit edilmiş, herkesin uzak durduğu biri gibi değil de güçlü bir lider gibi görünmek istediğine işaret edilen analizde, ancak Beyaz Saray'ın onun bu imajını kurtaracak bir destek, Trump'tan bir sırt sıvazlama ya da en ufak bir jest bile sunmadığı vurgulandı.

Analizde, Donald Trump'ın Netanyahu'ya şaşırtıcı bir hızla sırt çevirdiği; bunun sadece kaybedenleri hor görmesinden değil, her şeyden önce İsrail Başbakanı'nın kendisini aldattığına inanmasından ve entrikalarından bıkmasından kaynaklandığı belirtildi.

Netanyahu'nun Trump'a; İran'ı yenilgiye uğratma, Tahran yönetimini devirme, her cephede yıldırım hızıyla zaferler kazanma ve Gazze'yi lüks bir tatil cennetine çevirme hayallerine tam destek sağlama gibi tutamayacağı sözler verdiği anımsatıldı.

Trump'a yakın kaynaklara göre; Gazze'deki saldırıları vaktinde bitiremeyen Netanyahu, Trump'ın Abraham Anlaşmaları'nı büyütme ve "tarihe barış getiren lider olarak geçme" planlarını bozdu. Bu durum Trump'ı fena halde öfkelendirdi.

"Trump'ın bir dediği bir dediğini tutmayan bir lider" olduğu ve İsrail seçimlerine kadar fikir değiştirebileceği hatırlatılsa da, şimdilik Netanyahu'ya güvenmediği belirtildi. Tel Aviv'den gelen tüm yalvarmaların ve manipülasyonların da sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Analizde, Netanyahu'nun Trump'ı, İsrail'in ise Amerika'yı kaybettiği ve Washington hattının uzun zaman önce kesildiği ifade edildi.