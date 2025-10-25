Netanyahu’ya ateşkes baskısı

ABD'li bir yetkilinin, "Böyle giderse Netanyahu, Gazze planını batırır. Eğer Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar" dediği ileri sürüldü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, ABD'li bir yetkilinin kendisine "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de varılan ateşkesi batırması halinde Trump'ın onu fena yapacağını" söylediğini belirtti.

BM: SINIRLAR ARTIK TAMAMEN AÇILSIN

İsrail işgalci güçleri 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesin birçok hükmüne uymuyor. İsrail, sivilleri öldürmeye devam ediyor, hastaları tahliye etmiyor, ilaçların girişine izin vermiyor, Refah'ı açmıyor. BM'den İsrail'e bir çağrı daha geldi ve "Refah'tan daha fazla insani yardımın geçişine izin verin" denilid.