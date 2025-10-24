Netanyahu’ya Batı Şeria tokadı

Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail parlamentosunun Batı Şeria ile ilgili son oylamasını değerlendirdi. Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder" yanıtını verdi.

'DÜNYAYLA SAVAŞAMAZSIN'

Netanyahu'yu kendisinin durdurduğunu ifade eden Trump, şu ifadeleri kullandı: "Dünya bizim saldırılarımızdan bıkmıştı. Bibi'ye (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) dedim ki 'Bibi, dünyayla savaşamazsın. Bireysel savaşlar yapabilirsin, ama dünya sana karşı. Ve İsrail, dünyaya kıyasla çok küçük bir yer." İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasp edilen yasadışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail meclisindeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti. Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

'GAZZE'YE GİDECEĞİM'

ABD Başkanı, röportajda Gazze'ye gitmeyi planladığını da belirtti. Şu anda İsrail cezaevinde bulunan İkinci İntifada'nın lideri Mervan Barguti'nin sorulduğu Trump, "Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce bu soruyla karşı karşıya kaldım. Bu yüzden bir karar vereceğim" dedi.

APTALÇA BİR KARAR

İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının kendisi İsrail'deyken meclisten geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduğunu söyledi.

VENEZUELA'YA KARA OPERASYONU OLACAK

BEYAZ Saray'da yaptığı açıklamada da uyuşturucu kaçakçılarına karşı sert bir savaş yürüteceklerini belirten Trump, "Kartelleri bitireceğiz. Uyuşturucu kartelleri, batı yarım kürenin DEAŞ'ıdır. Venezuela teknelerini vuruyoruz. Yakın zamanda Venezuela'ya karadan müdahale edeceğiz." diye konuştu.