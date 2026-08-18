Netanyahu’ya dört koldan kuşatma

Kanlı koltuğunu korumak için Gazze'de soykırıma devam etmeyi planlayan savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu durdurmak için dört koldan kuşatma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel danışmanı olan Jared Kushner, önceki gün Mısır'da Hamas heyeti ile "verimli bir görüşme" gerçekleştirdi. Masada Barış Kurulu temsilcileri Nickolay Mladenov ve İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in yanı sıra, barış çabalarında arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve Türkiye temsilcilerinin de toplantıda yer aldığı bildirildi. Görüşmede Hamas'ın Gazze'yi silahsızlandırmak için somut adımlar atma taahhüdünü teyit ettiği belirtildi. Kushner dün ise İsrail'e geçti ve Netanyahu ile bir araya geldi. İkili görüşmeleri yaparken Trump'tan ültimatom gibi bir açıklama geldi. Trump, Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını ve Hamas'ın "silah bırakacağını" söyleyerek, İsrail'in "Gazze'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini" ifade etti. Uzmanlara göre ekim ayında seçime girecek olan Netanyahu'nun derdi Gazze'de katliamları sürdürmeyi planlayan faşistlerle koalisyona devam etmek. Bu yüzden de saldırıları sürdürmek istiyor.

HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜ

HAMAS Hareketi, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının İsrail'in Gazze Planı'nı uygulamayı reddetmesine ilişkin yaptıkları açıklamadan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "yol haritasını" uygulama konusundaki direncine karşı uluslararası siyasi ve diplomatik adımların atılması çağrısını yineledi.

2 MİLYON GAZZELİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

GAZZE Şeridi'nde yerinden edilen en az 2 milyon 150 bin Filistinli çadırlarda ve barınma merkezlerinde ağır koşullar altında. Bunlardan 800 binden fazlasının ise "insani yaşam için uygun olmayan" şartlarda yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

FİLİSTİN İÇİN HAYKIRACAKLAR

DÜNYA İnsani Yardım Günü kapsamında 5 kıtada ve 17'den fazla ülkede eşzamanlı gerçekleştirilecek olan 'İnsanlığın Sesi' küresel çağrı buluşmaları nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dünyanın her yerinden bir ses verilsin istiyoruz. Gelin, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30'da tüm dünyaya birlikte en az bir cümle söyleyelim" dedi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör