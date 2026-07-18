Netanyahu’ya F-35 fırçası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşımının ABD Başkanı Donald Trump'ı "çok sinirlendirdiği" iddia edildi. Amerikan Axios sitesinin haberine göre, Trump'ın 36. NATO Liderler Zirvesi dönüşü sonrasında Netanyahu'nun Fox'a verdiği röportajdan dolayı "çok sinirlendiğini" öne sürdü. Söz konusu röportajda Netanyahu'nun eleştirel yaklaşmasıyla ilgili ABD'li bir yetkili, Trump'ın, "İsrail Başbakanı'nın bu konuda görüş bildirme hakkı olmadığını" düşündüğünü aktardı.

RANDEVU VERMEDİ

Habere göre Netanyahu, ABD'yi ziyaretinde Trump ile görüşme çabasından sonuç alamadı. Öte yandan önceki gün, Netanyahu'nun ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği duyurulmuş, buna gerekçe olarak, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterilmişti.