Netanyahu’ya karşı kritik güç birliği: Filistinli partiler siyonist başbakanı devirmek için bir araya geldi

Sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinde 19 milletvekiliyle tarihi bir başarı elde eden İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti devirme amacıyla bir araya geldi.

Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste liderlerinden Ahmet Tıybi, X sosyal medya platformundaki hesabından, Ortak Liste ve Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) yetkililerinin toplantısından fotoğraf paylaştı.

Tıybi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümet kurma yetkisinin kime verileceği konusunda parti liderleriyle yapacağı istişare toplantıları başlamadan önce, Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi liderleri arasında bir koordinasyon ve istişare toplantısı düzenlendiğini duyurdu.

Hedeflerinin İsrail Başbakanı Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in aşırı sağcı hükümetini devirmek ve yerine bir değişim hükümeti getirmek olduğunu kaydeden Tıybi'nin paylaştığı fotoğrafta, Ortak Liste liderlerinden Yusuf Cebarin ve Bekir Avavde ile Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas yer aldı.

Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi, bu toplantıyla seçimler sonrasında ilk kez bir araya gelmiş oldu.