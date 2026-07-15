Netanyahu’ya kırmızı bülten

Netanyahu’ya kırmızı bülten
ATAKAN IRMAK
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sumud Filosu davasında dikkat çeken karara imza atıldı. Mahkeme heyeti, dosyanın sanığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Netanyahu ve diğer sanıklar hakkında; "insanlığa karşı suç", "soykırım suçu", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "eziyet etme", "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan kamu davası açılmıştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SUMUD FİLOSU #NETANYAHU

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