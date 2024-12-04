Netanyahu’ya mahkemeden kaçış yok: Yargıçlardan emir geldi

İsrail mahkemesi salı günü Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uzun süredir devam eden yolsuzluk davasında gelecek hafta ifade vermesini emretti ve bir dizi gecikmeye son verdi.

Netanyahu'nun avukatları, ilk olarak Gazze'deki savaşın kendisinin ifadesine gerektiği gibi hazırlanmasını engellediğini, daha sonra da mahkeme salonunda güvenliğinin sağlanamadığını ileri sürerek ifade verme işleminin ertelenmesi için çok sayıda başvuruda bulunmuştu.

Salı günkü kararda, bölge mahkemesindeki yargıçlar, bir güvenlik değerlendirmesinin ardından Netanyahu'nun ifadesinin Tel Aviv bölge mahkemesine taşınacağını bildirdi. Bir mahkeme sözcüsü, oturumun yeraltında bulunan bir odada gerçekleşeceğini doğruladı.

2020 yılında başlayan davada, Netanyahu'nun ifadesi 10 Aralık'ta alınmaya başlanacak. Yargılamanın en az birkaç hafta sürmesi bekleniyor.