Netanyahu’ya New York’ta protesto: 'Rahat yok!' mesajı

BM Genel Kurulu için New York’a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otel önünde Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı. Protestocular, Gazze’deki sivil ölümleri hatırlatarak Netanyahu’ya ‘New York’ta rahat yok’ mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 10:44

BM 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Netanyahu, Manhattan'daki Loews Regency Hotel'de konakladı. Akşam saatlerinde otelin bulunduğu sokak ve çevresi New York polisi tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede barikatlar kuruldu, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TENCERE VE TAVALARLA PROTESTO Göstericiler, otelin iki sokak yukarısında toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan yüzlerce kişi, tencere ve tavaları birbirine vurarak Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler, Netanyahu'ya "New York'ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini belirtti. "ÖZGÜR GAZZE, ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI ATILDI Kalabalık, "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları attı. ABD'nin desteğiyle Gazze'de 680 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini öne süren protestocular taşıdıkları pankartlarda "Şeytan burada", "Kuşatmayı kaldırın", "Gazze özgür olacak" ifadeleri yer aldı.