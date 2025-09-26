Netanyahu’ya New York’ta protesto: 'Rahat yok!' mesajı
BM Genel Kurulu için New York’a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otel önünde Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı. Protestocular, Gazze’deki sivil ölümleri hatırlatarak Netanyahu’ya ‘New York’ta rahat yok’ mesajı verdi.
BM 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Netanyahu, Manhattan'daki Loews Regency Hotel'de konakladı. Akşam saatlerinde otelin bulunduğu sokak ve çevresi New York polisi tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede barikatlar kuruldu, yoğun güvenlik önlemleri alındı.
TENCERE VE TAVALARLA PROTESTO
Göstericiler, otelin iki sokak yukarısında toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan yüzlerce kişi, tencere ve tavaları birbirine vurarak Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler, Netanyahu'ya "New York'ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini belirtti.
"ÖZGÜR GAZZE, ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI ATILDI
Kalabalık, "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları attı. ABD'nin desteğiyle Gazze'de 680 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini öne süren protestocular taşıdıkları pankartlarda "Şeytan burada", "Kuşatmayı kaldırın", "Gazze özgür olacak" ifadeleri yer aldı.
TRUMP'A ÇAĞRI
Grup, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek İsrail'e verilen askeri ve mali desteğin sonlandırılmasını talep etti. Protestocular, Trump yönetiminin Netanyahu'ya verdiği desteğin "Gazze'deki sivil ölümlerin başlıca nedeni" olduğunu savundu.
BM KONUŞMASI ÖNCESİ TEPKİ
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi düzenlenen protesto, Siyonist Başbakanı'na karşı toplumsal tepkinin göstergesi olarak yorumlandı. Göstericiler, Netanyahu New York'ta kaldığı sürece protestolarını sürdüreceklerini açıkladı.