Netanyahu’ya rakibinden soğuk duş: Birlik hükümeti için yapılan görüşme sonuçsuz kaldı

İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot ile Likud lideri geçici Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmede, "birlik hükümeti" konusunda ilerleme kaydedilemedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yashar ile Likud partileri arasındaki yeni bir görüşme ayarlanmadı.

Netanyahu'nun dün dönüşümlü başbakanlıkta ikinci sırayı alacağını söyleyerek "birlik hükümeti" çağrısı yapmasının ardından bugün yerel saat ile 10:00 sularında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde Eisenkot'un güvenlik brifingi almasıyla başlayan toplantıda Netanyahu'nun çağrısı üzerine "birlik hükümeti" ihtimali müzakere edildi.

Tarafların yaptığı ortak açıklamada, "Ulusal birlik hükümetinin kurulmasına ilişkin bir tartışmanın yapıldığı görüşme, her iki tarafın da mevcut büyük uçurumları kapatma çabası kapsamında iş odaklı bir atmosferde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

KAN'ın haberinde, Yashar Partisi'nin Likud ile başka bir müzakere toplantısı planlamamasına dikkati çekilerek toplantıda hiçbir konuda ilerleme kaydedilemediği vurgulandı.

Eisenkot'un toplantıda Netanyahu'ya "Değişim Bloğu" partilerindeki ortaklarına bağlı olduğunu söylediği aktarılan habere göre, Eisenkot bloğu içindeki hakim görüş, azınlık hükümetine doğru ilerledikleri yönünde.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Eisenkot'un Likud ve diğer partileri, kendisinin belirlediği temel ilkeler çerçevesinde kuracakları hükümete daha sonra dahil olmaya davet ettiğini ileri sürdü.