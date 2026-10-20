Netanyahu’ya seçim anketi şoku! Trump’ın desteği de yaramadı

TRUMP, SEÇİMLER İÇİN NETANYAHU'YA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

Trump, "İsrail'in Büyük Halkına" başlığıyla sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun "büyük bir savaşçı" ve İran'a karşı mücadelede ABD'nin "büyük barış ortağı" olduğunu savunmuştu.

İran'a hitaben "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." diyen Trump, İsrail'in Netanyahu'dan başka bir lider seçmesi durumunda, buna niyeti olmasa da ABD'nin bu işi kendisi yapmak zorunda kalacağını belirtmişti.