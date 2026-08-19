Netanyahu sıkıştıkça saldırıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan söylemlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu insanlık düşmanı şebeke, İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı 'insanlık ittifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır" dedi. Çelik, "Netanyahu şebekesine karşı durmak, insanlığın haysiyetini savunmaktır" dedi.
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