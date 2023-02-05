Netanyahu’ya tepki yayılıyor

İsraıl'de beş haftadır yüzbinlerce kişi başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel protesto gösterileri düzenliyor. Dün de çeşitli kentlerde toplanan muhalefet 'Bibi' lakaplı Netanyahu'yu Sezar'a benzeten pankartlar taşıyarak protestolarını sürdürdü ve İsrail'de diktatörlüğe izin verilmeyeceğini dile getirdi. Protetsolar, Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıracaklarını açıklamsıyla başladı. Yeni yasada, Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisi elinden alınıyor.