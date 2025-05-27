Netanyahu'ya Trump'tan İran tokadı! Temsilcisini gönderip kulağını çekti

Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Kanal 12'nin duyurduğu bilgilere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında İran konusunda yapılan son telefon görüşmesinde ciddi fikir ayrılıkları yaşandı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 18:29 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2025 18:41

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran'a yönelik politikalar konusunda ciddi anlaşmazlık yaşandığını öne sürdü. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, geçtiğimiz hafta gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar arasında "sert" fikir ayrılıkları yaşandı. Haberde, Başkan Trump'ın Netanyahu'ya, İran'la diplomatik yollarla çözüm aradığını söylediği ve "İyi bir anlaşmaya varabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Trump'ın, hem ABD'nin hem de İsrail'in çıkarlarını gözeten bir uzlaşı hedeflediği bildirildi. İsrail gazetesi Times of Israel, görüşmeye ilişkin bu sızıntının, iki liderin İran'ın nükleer programına karşı tam mutabık oldukları yönündeki önceki açıklamalarla çeliştiğine dikkat çekti.

İSRAİL'DEN YALANLAMA GELDİ İddialara karşılık Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "gergin görüşme" haberleri yalanlandı. Ancak açıklamada, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi konusunda iki liderin mutabık kaldığı ifade edildi. Öte yandan, ABD Başkanı Trump, İran'la sürdürülen müzakerelerde "gerçek ilerleme" kaydedildiğini ve yakında "iyi haberler" beklediğini açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin yeni turuna dair henüz tarih belirlenmediğini ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasının gündemlerinde olmadığını duyurdu. NOEM NETANYAHU'NUN KULAĞINI ÇEKTİ Görüşmenin ardından dikkat çeken bir ziyaret de gerçekleşti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, İsrail'e giderek Başbakan Netanyahu ile müzakerelerin seyri hakkında görüştü. Noem, Trump'ın özel talimatıyla Netanyahu'ya "İran konusunda birlikte akılcı kararlar alınması gerektiğini" ilettiğini söyledi.