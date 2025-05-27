Netanyahu'ya Trump'tan İran tokadı! Temsilcisini gönderip kulağını çekti
Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Kanal 12'nin duyurduğu bilgilere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında İran konusunda yapılan son telefon görüşmesinde ciddi fikir ayrılıkları yaşandı.
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran'a yönelik politikalar konusunda ciddi anlaşmazlık yaşandığını öne sürdü. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, geçtiğimiz hafta gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar arasında "sert" fikir ayrılıkları yaşandı.
Haberde, Başkan Trump'ın Netanyahu'ya, İran'la diplomatik yollarla çözüm aradığını söylediği ve "İyi bir anlaşmaya varabileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Trump'ın, hem ABD'nin hem de İsrail'in çıkarlarını gözeten bir uzlaşı hedeflediği bildirildi.
İsrail gazetesi Times of Israel, görüşmeye ilişkin bu sızıntının, iki liderin İran'ın nükleer programına karşı tam mutabık oldukları yönündeki önceki açıklamalarla çeliştiğine dikkat çekti.
İSRAİL'DEN YALANLAMA GELDİ
İddialara karşılık Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "gergin görüşme" haberleri yalanlandı. Ancak açıklamada, İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi konusunda iki liderin mutabık kaldığı ifade edildi.
Öte yandan, ABD Başkanı Trump, İran'la sürdürülen müzakerelerde "gerçek ilerleme" kaydedildiğini ve yakında "iyi haberler" beklediğini açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin yeni turuna dair henüz tarih belirlenmediğini ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasının gündemlerinde olmadığını duyurdu.
NOEM NETANYAHU'NUN KULAĞINI ÇEKTİ
Görüşmenin ardından dikkat çeken bir ziyaret de gerçekleşti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, İsrail'e giderek Başbakan Netanyahu ile müzakerelerin seyri hakkında görüştü. Noem, Trump'ın özel talimatıyla Netanyahu'ya "İran konusunda birlikte akılcı kararlar alınması gerektiğini" ilettiğini söyledi.
ASKERİ MÜDAHALE MASADA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) tahminlerine göre, İran şu anda uranyumu %60 oranında zenginleştiriyor. Bu rakam, 2015'te imzalanan ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşmanın izin verdiği %3,67'lik sınırın oldukça üzerinde bulunuyor.
Başkan Trump, diplomasinin başarısız olması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu vurgularken, bölgedeki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği belirtiliyor.