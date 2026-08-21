Netanyahu’ya ülkesinden net mesaj: Türkiye’ye bulaşma

İsrail'de bazı siyasetçiler ve politika yorumcuları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne saldırısını, ekimdeki seçimler öncesinde oyunu artırmak için yaptığı görüşünde. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 18 Ağustos'ta İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlemişti.

'TAMAMEN RAYDAN ÇIKTI'

İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, saldırıyla Netanyahu'nun "küstah ve tehlikeli" bir hamle yaptığını belirtti. Golan, saldırıyla birlikte İsrail'in "Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile çatlağı derinleştirdiğini" ifade etti.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı yükselttiği gerilimin sorumsuz ve aptalca olduğunu kaydetti. Barak, "Türkiye'nin Esed'in Suriye'si veya İran olmadığı", ABD ile koordineli olarak Türkiye ve Suriye'deki temaslarla sorunların çözülebileceği değerlendirmesinde bulunarak "Netanyahu tamamen raydan çıktı" dedi. Netanyahu'nun savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ve siyasi olarak hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

İKTİDARDAN UZAKLAŞTIRILMALI

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moşe Yaalon, muhalefet liderlerine, yıkımı önlemek için çabalarını Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmaya odaklanmaları çağrısında bulundu.

İsrailli siyaset yorumcusu Esther Solomon, Netanyahu'nun seçim öncesi bütün çabalarına rağmen anketlerde gerilediğini ifade etti.

27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Kanal 13 televizyonunun yaptığı ankete göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un gelecek seçimde sandalye sayısının 32'den 23'e gerilediği ve ikinci parti konumuna düştüğü görülüyor.

SAVAŞ SUÇLUSU İSRAİL'İN OYUNUNU ANKARA BOZACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı'na konuştu. "Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının yeni bir yansımasıdır" diyen Duran özetle "İsrail Başbakanı, bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler, iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Türkiye, NATO ülkesidir. Netanyahu gibi figüranların, bölgemizdeki istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için, bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını, Türkiye'nin basiretli politikası bozacaktır" dedi. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör