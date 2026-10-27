Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!
İsrail’deki seçimler tam gaz devam ederken, Netanyahu cephesindeki panik kendini gizleyemiyor. Gerçekleştirilen seçimlerin siyasi hesaplaşmaya dönüştüğü ortamda Netanyahu’nun koalisyonunda çatlaklıklar baş gösterirken, son olarak Likud Partisi’nin oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulunması Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı? Sorusunu akıllara getirdi.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne seçim sürecinin uzatılması için başvurulduğu belirtildi.
"İSRAİL MERKEZ SEÇİM KOMİTESİ BAŞKANI NİHAİ KARARI DUYURACAK"
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in Likud'un başvurusunu değerlendirerek nihai kararını duyuracağı bildirildi. İsrail'de seçim yarışını önde bitirmesi beklenen Yashar Partisi, Likud'un oy verme işleminin 22.00'den sonrasına uzatılması başvurusuna şiddetle karşı çıktığını duyurdu.
Yashar Partisi'nden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi.