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  • Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

İsrail’deki seçimler tam gaz devam ederken, Netanyahu cephesindeki panik kendini gizleyemiyor. Gerçekleştirilen seçimlerin siyasi hesaplaşmaya dönüştüğü ortamda Netanyahu’nun koalisyonunda çatlaklıklar baş gösterirken, son olarak Likud Partisi’nin oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulunması Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı? Sorusunu akıllara getirdi.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!
AA
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Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne seçim sürecinin uzatılması için başvurulduğu belirtildi.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

"İSRAİL MERKEZ SEÇİM KOMİTESİ BAŞKANI NİHAİ KARARI DUYURACAK"


Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in Likud'un başvurusunu değerlendirerek nihai kararını duyuracağı bildirildi. İsrail'de seçim yarışını önde bitirmesi beklenen Yashar Partisi, Likud'un oy verme işleminin 22.00'den sonrasına uzatılması başvurusuna şiddetle karşı çıktığını duyurdu.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

Yashar Partisi'nden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

"1973'TEN BU YANA EN YÜKSEK KATILIM ORANI"


Merkez Seçim Komitesi, sandıkların yerel saat ile 22.00'de (TSİ 23.00) kapanmasına 6 saat kala oy kullananların oranının yüzde 55'i aştığını ve bunun saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en yüksek oran olduğunu kaydetti.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

İsrail'de seçmenler dört yıllığına görev yapacak milletvekillerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor; seçimlerin ardından hükümeti kuracak siyasi tablo şekillenecek. Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi saat 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar sürecek.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

Ancak sandıklar kapansa bile yoğunluk olması halinde seçim merkezlerinde bekleyen her seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

NETANYAHU BEN GVIR ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail'de seçim heyecanı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında gerilim yaşanmıştı.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

Ben-Gvir, Netanyahu'nun seçimlerin ardından kendisini dışlayarak muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile birlik hükümeti kurma sözü verdiğini belirtmişti.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, X sosyal medya platformundaki hesabından Israel Hayom gazetesinin konuya ilişkin haberini paylaşmıştı. Ben-Gvir, paylaşımında, "Başbakan Netanyahu, ABD hükümetine seçimlerden sonra Ben-Gvir olmadan Eisenkot ile birlik hükümeti kurma sözü verdi." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu’yu kaybetme korkusu mu sardı: Partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu!

Netanyahu'nun seçim sonrası kendisini dışlayarak Eisenkot ile hükümet kurulması karşılığında yolsuzluk davasından affedilme konusunda anlaştığını ileri süren Ben-Gvir, "hükümette güçlü bir Ben-Gvir görmek için" seçmenlerine sandığa gitme çağrısı yapmıştı.

#BİNYAMİN NETANYAHU #ITAMAR BEN GVİR #İSRAİL

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