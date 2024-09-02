Netflix’e tepkiler sürüyor... Rum dizisi gerçekleri saptırıyor

Dijital platform Netflix'te yayımlanacağı açıklanan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın yalanlarıyla dolu olan "Famagusta/ Mağusa" dizisine tepkiler sürüyor. A Haber'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu dizi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değil. Dizinin aksine Türklere imha yapıldı köylerimiz yakıldı" dedi. KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan da "Bu dizinin yapımcılarını ve yayınlanacağı dijital platformu şiddetle kınıyor, yalan, yanlış ve yanlı savlara dayanan dizinin yayınlanmaması için çağrı yapıyoruz" açıklaması yapıldı. Rum yönetimi ve Yunanistan yapımı olan dizide Türk askerine iftira atılırken Türk ordusu Kıbrıs'ta işgalci olarak gösterilmek istendi. Famagusta dizisi daha önce 24 bölüm olarak Yunanistan'da yayın yapan Mega TV kanalında gösterilmişti.