Netflix’e vergi kaçakçılığı operasyonu

ABD'li dijital yayın platformu Netflix'in Fransa ve Hollanda'daki ofisleri, vergi kaçakçılığı şüphesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında arandı. Fransa'daki ofislerde yapılan arama, vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi. Aramanın Fransa Ulusal Mali Savcılığı (PNF) tarafından Kasım 2022'de başlatılan bir ön soruşturmanın parçası olduğu belirtildi.Fransa'da yapılan aramalarla aynı gün, Netflix'in Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki merkezinde de eşzamanlı aramalar yapıldı. Fransız ve Hollandalı yetkililer, Yolsuzlukla Mücadele, Mali ve Vergi Suçları Merkezi Ofisi (OCLCIFF) ve Eurojust işbirliğiyle aramaları gerçekleştirdi. Aramalar sırasında Netflix'in vergi ve muhasebe işlemlerine dair belgeler incelendi. Fransız basını, Netflix'in 2019-2021 yılları arasındaki vergi uygulamalarının denetim altında olduğunu bildirmişti.