Nevruz tatilinde acı bilanço: İran’da 747 kişi can verdi
İran’da Nevruz Bayramı nedeniyle trafik hareketliliği arttı. Ülkede son 18 günde meydana gelen araç kazaları nedeniyle 747 kişi öldü.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Emniyeti Trafik Şube Genel Müdürü Timur Hüseyni, ülke genelinde nevruz tatilinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi.
Hüseyni, "Son 18 günde meydana gelen 14 bin 178 trafik kazasında 747 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 905 kişi yaralandı." dedi.
En fazla ölümlü kazanın yaşandığı yerlere ilişkin bilgi veren Hüseyni, Kirman eyaletinde 66, Fars'ta 64, Horasanı Rezevi'de 53, Huzistan'da 48 ve Sistan-Beluçistan eyaletinde 46 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini kaydetti.
KAZALARIN NEDENİ DİKKATSİZLİK
İranlı yetkili kazaların çoğunun dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandığını söyledi.
İran'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanıyor. Ancak İranlılar genelde nevruz döneminde resmi tatili yıllık izinleriyle birleştirerek 2 haftalık tatile çıkıyor. Tatil günlerinde şehirler arası yollardaki kazalarda artış gözleniyor.