New Mexico’da sel felaketi: Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Navajo Nation bölgesinde sel meydana geldi.

Navajo Nation polisi tarafından yapılan açıklamada, Newcomb yakınlarında insanların sele kapıldığı ihbarı alındıktan sonra arama kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalarda biri çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.