New Mexico’da sel felaketi: Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin New Mexico eyaletindeki Navajo Nation bölgesinde meydana gelen selde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerden birinin çocuk olduğu belirtilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi bölgede yoğun yağışların süreceği uyarısında bulundu.
ABD'nin New Mexico eyaletindeki Navajo Nation bölgesinde sel meydana geldi.
Navajo Nation polisi tarafından yapılan açıklamada, Newcomb yakınlarında insanların sele kapıldığı ihbarı alındıktan sonra arama kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalarda biri çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
YOĞUN YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgede yoğun yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken, New Mexico'nun kuzeybatısı dahil bazı kesimleri için ani sel uyarıları yapıldı.