New York Belediye Başkanı soruşturulmayacak

ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için talimat verdi. Demokrat Partili Adams, seçim kampanyasının ve yönetiminin Türk hükümeti ve Türk iş insanlarıyla bağlantısına ilişkin yaklaşık bir yıldır soruşturuluyordu. ABD Adalet Bakanlığı, "Biden yönetimi altında rüşvet davasının siyasi motivasyonlu olduğunu" söyledi. NBC News'ün haberine göre bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Başsavcı Vekili Emil Bove'nin New York'taki federal savcılara Adams hakkındaki tüm suçlamaları düşürme talimatı verdiğini aktardı. Rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kalan Adams'ın avukatı, kararı zafer olarak nitelendirdi.