New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,99 azalarak 42.578,77 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,78 azalışla 5.738,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,61 kayıpla 18.069,26 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının ekonomi üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara getirilen gümrük vergilerini salı günü uygulamaya başlayan ABD yönetimi, dün, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında ülkeye gelen otomobillere bir aylık muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, perşembe günü de Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde USMCA ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi imzaladı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in tarife politikasına ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Bessent, Amerikan halkı için çalışmayan uluslararası ekonomik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, tarifelerle de bunun amaçlandığını ifade etti.

Analistler, Bessent'in açıklamalarının Trump yönetiminin uzun vadeli ticaret politikası duruşuna ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Mart ile biten haftada 221 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüşe rağmen, ABD ekonomisindeki yavaşlama korkuları devam etti.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verileri ise ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların, federal hükümetteki işten çıkarmalar, iptal edilen sözleşmeler, ticaret savaşı korkuları ve iflasların etkisiyle şubatta bir önceki aya göre yüzde 245 artarak 172 bin 17'ye yükseldiğini ortaya koydu.

ABD'nin dış ticaret açığı da ocakta aylık bazda yüzde 34 artışla 131,4 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dış ticaret verilerine ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, ülkesinin muazzam seviyede dış ticaret açığı verdiğini, bunu değiştireceğini bildirdi.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken üreticisi Marvell Technology'nin beklentilere paralel olan gelir tahmininin yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar konusunda yatırımcıları tedirgin etmesiyle çip hisseleri düşüşe geçti.

Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 19,8 değer kaybederken, Broadcom'un hisseleri yüzde 6,3, Nvidia'nın hisseleri yüzde 5,7 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2,8 geriledi.

Analistler, tarife politikasının gölgesinde ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla ipucu için piyasalarda dikkatlerin cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında olacağını belirtti.