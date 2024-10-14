New York Times: İsrail, Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor

İsrail ordusunun, Gazze'de hayati tehlike arz eden keşif görevlerinde askerlerini riske atmamak için alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, İsrail askerleri ve istihbarat mensuplarından oluşan en az 11 timin, Gazze'nin 5 kentinde Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığının altı çizildi.

İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinli sivilleri, Hamas mensuplarının pusu veya bubi tuzağı kurduğuna inandığı bölgelere önden zorla keşfe gönderdiği vurgulanan haberde, söz konusu uygulamanın İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana giderek yaygınlaştığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin söz konusu Filistinlileri Hamas mensuplarının hala saklandığını düşündükleri tünel ağlarının içinde keşif yapmaya ve film çekmeye zorladığı, bu tünellerde jeneratör ve su tankı gibi bubi tuzağı kurulduğuna inandıkları nesneleri hareket ettirmeye zorladıkları vurgulandı.

İSRAİLLİ ASKERLERDEN, FİLİSTİNLİ SİVİLLERİN CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDIĞI İTİRAFI

NYT'ye konuşan İsrailli 7 asker, söz konusu uygulamayı gözlemlediğini ya da bilfiil parçası olduklarını itiraf etti.

Bu askerler, alıkonan Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "rutin, sıradan ve organize bir uygulama olduğunu", ciddi bir lojistik destekle ve savaş alanında bulunan üstlerinin bilgisi dahilinde yapıldığını aktardı.

Ayrıca askerler, canlı kalkan olarak kullanılan Filistinlileri, İsrail istihbarat yetkililerinin Gazze'deki farklı taburlara taşıdığını kaydetti.

Gazete ayrıca, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, uygulamaya ilişkin bilgi sahibi İsrailli 8 asker ve yetkiliyle de Filistinlilerin Gazze'de canlı kalkan olarak kullanılmasına ilişkin konuştu.

İsrailli askerler, "piyadelere yönelik riskleri sınırlama arzusu nedeniyle bu uygulamayı mevcut savaş sırasında kullanmaya başladıklarını" anlattı.