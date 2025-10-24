New York Times yazdı: ABD Gazze’de ateşkesten emin olmak için İHA’lar uçuruyor!

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından bölgede gözetleme operasyonlarına başladı. İsimleri açıklanmayan yetkililer, ABD ordusunun, "İsrail ve Hamas'ın ateşkese uyduğundan emin olmak" için son günlerde Gazze Şeridi'ni gözetleme İHA'larıyla havadan izlediğini belirtti.