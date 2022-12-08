New York Times’ta 40 yılın ardından ilk grev

New York'taki işçi sendikası NewsGuild tarafından yapılan açıklamada, "Sevdiğiniz işi yapmayı reddetmek asla kolay bir karar değil. Fakat üyelerimiz herkes için daha iyi bir haber merkezi oluşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.

New York Times sözcüsü Danielle Rhoades Ha ise, hem çalışanların hem de gazetenin uzlaşmaya varmak için adım attığını belirterek, grevden duyduğu hayal kırıklığını sözlerine ekledi.