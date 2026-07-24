New York Times’tan flaş iddia: İran, ABD’nin ateşkes teklifini reddetti

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

NYT'nin İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğu bildirildi.