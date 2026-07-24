New York Times'tan flaş iddia: İran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

ABD merkezli New York Times'ta yer alan habere göre İran; ABD'nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddetti. İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarıldı.

New York Times’tan flaş iddia: İran, ABD’nin ateşkes teklifini reddetti
İHA

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

NYT'nin İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğu bildirildi.

New York Times’tan flaş iddia: İran, ABD’nin ateşkes teklifini reddetti

"HÜRMÜZ" DETAYI

İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarıldı. Teklifin detaylarının henüz bilinmediği ifade edildi.

IRAK BAŞBAKANI, İRAN'A ZİYARETTE BULUNMUŞTU

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün İran'a giden Irak Başbakanı Ali Zeydi, Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

New York Times’tan flaş iddia: İran, ABD’nin ateşkes teklifini reddetti

Zeydi, İran-Irak arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından Pezeşkiyan ile birlikte çeşitli alanlarda işbirliği öngören anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katılmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#THE NEW YORK TİMES #NEW YORK TİMES #İRAN #TAHRAN #HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #IRAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!