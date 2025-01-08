New York Valiliğinden şoke eden karar: Manhattan’a giriş ücreti 27 dolara çıktı

New York Valiliğinin uygulaması sonucu ABD'de araç kullanmanın en pahalı şehri haline gelen New York'ta, Manhattan adasının belirli bölgelerine girmek isteyen araç sahipleri, ek "Trafik Sıkışıklığı Bölgesi" ücreti ile birlikte 27 dolar ödemek zorunda kalacak.

5 Ocak'ta uygulamaya giren yeni tarifeye göre, herhangi bir köprü veya tünel kullanarak Manhattan'a geçen araç sahipleri, 60. Cadde ve altında kalan bölgelere girmeleri durumunda, E-ZPass diye adlandırılan otomatik geçiş sistemi aparatı kullanmaları halinde 20 dolar, nakit ödeme yapacak sürücüler ise 27 dolar ödeyecek.

İki akslı araç sürücülerin ödeyeceği ücret yeni uygulamayla yaklaşık iki katına çıkarken, söz konusu bölgelerde kamyonet ve minibüs sahipleri ise daha da yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

Yeni uygulama sonucu, Manhattan'da 60. Cadde'nin altında kalan bölgeye seyahat edecek müşterilerin sarı taksiler için ödeyeceği ücret de diğer bölgelere nazaran daha pahalı olacak.