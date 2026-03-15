New York ve Sidney’de savaşa karşı tek ses
Avustralya Sidney'de savaş karşıtları protesto düzenlendi. Göstericiler Sidney Belediye Binası önündeki yürüyüşte İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıyarak ABD-İsrail karşıtı sloganlar attı. Mitingde, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına verilen desteğin çekilmesi ve tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması için girişimde bulunulması talep edildi. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, "Dünya Kudüs Günü" kapsamında düzenlenen protesto ve yürüyüşe katıldı. Göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı tepki göstererek Filistin ve İran ile dayanışma mesajları verdi.