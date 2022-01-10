New York’ta 19 kişinin ölümüne yol açan korkunç yangınla ilgili Türkiye’den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yangın için taziye mesajı yayımladı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

New York'un Bronx kentinde, dün, 19 katlı bir apartmanda, arızalanan elektrikli bir ısıtıcının sebep olduğu yangın nedeniyle 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumları ağır olmak üzere onlarca kişi civar hastanelerde tedavi altına alınmıştı.