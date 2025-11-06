New York’ta araç patladı: 7 itfaiyeci yaralandı

New York İtfaiye Departmanı (FDNY), olayın Bronx bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, birden fazla aracın ve çöp yığınının yandığı bir manzarayla karşılaştıkları belirtildi.

5 İTFAİYECİNİN ELLERİ VE YÜZLERİ YANDI

FDNY Departman Şefi John Esposito, "Patlamada 7 itfaiyeci yaralandı, 5'inin ellerinde ve yüzlerinde ciddi yanıklar oluştu. Yanıklar ciddi olarak değerlendiriliyor ancak hayati tehlike oluşturmuyor. Acil servisimizin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldılar ve burada yoğun bakıma alındılar" dedi.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini ve patlamanın yakıt sistemindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.