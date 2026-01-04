Haberler

New York’ta binler Venezuela için yürüdü! ABD’nin saldırısı protesto edildi

ABD'nin Venezuela’ya yönelik saldırıları ve Devlet Başkanı Maduro’nun eşi ile birlikte ülkesinden kaçırılması New York’ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Vatandaşlar askeri müdahalenin son bulunmasına yönelik çağrılar yaparken, New York'taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı.

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 01:20

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısının yankıları sürerken, New York'ta binlerce kişi savaşa karşı protesto düzenledi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımının ardından savaş zıttı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. New York'taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı. Protestoya farklı etnik gruplardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından katılım olduğu gözlendi.